Dalle “casalinghe arrapate” alla Premier | l’ex pornostar Eve Vorley nel board del West Ham

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il suo nome è Emma Benton-Hughes, ma tutti la conoscono come Eve, fino ad oggi exe regista di film a luci rosse come “Lesbian Student Nurses” e “Horny Housewives on the Job”. Ora Evesiede neldelHam, come “direttrice”. La partner del co-presidente David Sullivan è stato fotografata allo stadio di Londra a guardare gli Hammers in azione in numerose occasioni. L’industria dell’intrattenimento per adulti ha arricchito Sullivan, che figura nella lista del Sunday Times con una ricchezza stimata di circa 1,15 miliardi di sterline.è stata nominata direttrice delHam, insieme al figlio di Sullivan Dave. L’altro figlio di Sullivan, Jack, è attualmente l’amministratore delegato della squadra femminile del...