Dakar 2021 nona tappa: Price si ritira

La Dakar 2021 non ha lesinato sui colpi di scena, ma le vicissitudini della nona tappa potrebbero contribuire al capitolo finale della nostra storia. La classe moto perde uno dei suoi attori protagonisti, Toby Price. L'australiano della KTM cade pesantemente nel corso della speciale, riportando diverse fratture. L'alfiere della casa austriaca è costretto al ritiro, lasciando campo libero alle Honda di Kevin Benavides e Josè Cornejo, primo e secondo all'arrivo. Nella classe auto, Stephane Peterhansel spezza il digiuno ed ottiene la sua prima vittoria di tappa. Nasser Al Attiyah cede un po', perdendo terreno dal francese. Carlos Sainz deve fermarsi per riparare il suo Mini, rinunciando definitivamente ad ogni residua speranza di vittoria finale.

