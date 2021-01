Dakar 2021, Kevin Benavides vince e si avvicina a Nacho Cornejo, ritiro per Toby Price (Di martedì 12 gennaio 2021) A Neom si chiude la nona tappa della Dakar 2021, tappa che potrebbe essere decisiva in ottica finale. La seconda prova ad ‘anello’ della 43^ edizione di una delle competizioni più faticose al mondo, non ha mancato di regalarci emozioni dal primo all’ultimo dei 465 chilometri cronometrati. Le vaste aree sabbiose del deserto dell’Arabia Saudita hanno rivoluzionato la graduatoria e costretto al ritiro uno degli assoluti protagonisti di questa corsa: l’australiano Toby Price. Il portacolori di casa KTM, secondo in classifica alla vigilia della frazione odierna, lascia prematuramente la Dakar 2021 in seguito ad una caduta. Dopo aver iniziato la prova con alcuni errori di navigazione, l’australiano è caduto al 155° chilometro infortunandosi alla spalla ed al braccio ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) A Neom si chiude la nona tappa della, tappa che potrebbe essere decisiva in ottica finale. La seconda prova ad ‘anello’ della 43^ edizione di una delle competizioni più faticose al mondo, non ha mancato di regalarci emozioni dal primo all’ultimo dei 465 chilometri cronometrati. Le vaste aree sabbiose del deserto dell’Arabia Saudita hanno rivoluzionato la graduatoria e costretto aluno degli assoluti protagonisti di questa corsa: l’australiano. Il portacolori di casa KTM, secondo in classifica alla vigilia della frazione odierna, lascia prematuramente lain seguito ad una caduta. Dopo aver iniziato la prova con alcuni errori di navigazione, l’australiano è caduto al 155° chilometro infortunandosi alla spalla ed al braccio ...

