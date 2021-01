Da Prodi a Crosetto | l’allarme sulla fuga industriale dall’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 12 gennaio 2021) Assente, per giunta ingiustificato. Il governo italiano è un passo dalla crisi politica e forse questo l’ha reso un po’ distratto da certe partite industriali che hanno il loro peso nell’economia dello Stivale. Concesso, anzi no. Una su tutte, la nascita di Stellantis, il quarto costruttore mondiale frutto della fusione tra Fca e i francesi di Psa. Di amnesie e prove di una certa inclinazione alla superficialità e al lassismo, ce ne sono. Proprio in questi giorni si sta, per esempio, trattando la cessione di Iveco, storico marchio italiano di camion e veicoli da trasporto, ai cinesi di Faw Jiefang. E che dire della partita per Mps (di cui lo Stato è socio di controllo) che potrebbe finire tra le braccia di Unicredit o, addirittura, della transalpina Bnp? E della cessione, lo scorso anno, di Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic? E della Piattaforma Logistica Trieste nel porto ...