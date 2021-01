Da Palazzo Chigi avviso a Renzi Se si sfila, fuori da nuovo esecutivo (Di martedì 12 gennaio 2021) Se Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva. È quanto trapela da Palazzo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 gennaio 2021) Se Matteosi assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per Giuseppe Conte sarà impossibile rifare uncon il sostegno di Italia Viva. È quanto trapela daSegui su affaritaliani.it

raffaellapaita : È normale che non sia ancora arrivato il piano del #RecoveryFund su cui dovremmo esprimerci domani in Cdm? Non vog… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani, martedì 12 gennaio 2021, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine… - GiulioCentemero : ??Assurdo, robe da istituto #Luce?? La #Rai rispondendo ad un’interrogazione parlamentare confessa che tutte le im… - toniballarini : RT @jacopo_iacoboni: Se Renzi accettasse un rimpasto e il Conte III, diranno che ha fatto tutto per le poltrone Se non lo accetterà, diran… - TumbrG : RT @eliscrivecose: Bar chiusi, ristoranti chiusi, locali chiusi, coprifuoco alle dieci, l’unica cosa che puoi fare è entrare in una chiesa… -