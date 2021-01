Da Fondazione Studi Consulenti del lavoro aspetti operativi della Decontribuzione Sud (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Labitalia) - L'incentivo Decontribuzione Sud previsto per i rapporti di lavoro dipendente con attività lavorativa prestata in aree svantaggiate è stato introdotto dal dl 104/2020 e convertito dalla legge n. 126/2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2029 con una rimodulazione della misura e modifiche alla platea dei beneficiari. Con l'approfondimento del 12 gennaio 2021 la Fondazione Studi Consulenti del lavoro passa in rassegna gli aspetti operativi dell'esonero applicabile nel 2020 in vista della scadenza relativa ai contributi dovuti per il mese di dicembre, analizzandone condizioni di fruizione, possibilità di cumulo e casi specifici come il congedo di maternità. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Labitalia) - L'incentivoSud previsto per i rapporti didipendente con attività lavorativa prestata in aree svantaggiate è stato introdotto dal dl 104/2020 e convertito dalla legge n. 126/2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2029 con una rimodulazionemisura e modifiche alla platea dei beneficiari. Con l'approfondimento del 12 gennaio 2021 ladelpassa in rassegna glidell'esonero applicabile nel 2020 in vistascadenza relativa ai contributi dovuti per il mese di dicembre, analizzandone condizioni di fruizione, possibilità di cumulo e casi specifici come il congedo di maternità. Nel ...

Arriva dai calcoli matematici sviluppati per studiare il mondo subatomico, il nuovo protocollo per la ricerca mirata di nuovi farmaci per contrastare malattie neurodegenerative ad oggi incurabili. (AN ...

