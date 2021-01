Da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp? Torna la bufala nel 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci risiamo, anche nel 2021 appena cominciato. Da domani davvero niente immagini buongiorno e buonanotte su WhatsApp perché rappresentano un rischio? Molte di questa contengonoveramente dei virus che poi formattano il cellulare? La catena che sta circolando in queste ore sull’app di messaggistica è la stessa, identica, che abbiamo imparato a conoscere oramai da tempo. Una delle prime volte in cui se ne è parlato sulle nostre pagine è stato addirittura nel 2018. Esattamente come quasi 3 anni fa, anche oggi la notizia va smentita, è una bufala vera e propria e non c’è alcun pericolo reale. Come nella tradizione di tutte le catene, il tono della comunicazione è allarmistico. Si invitano le persone a non inviare più le classiche foto del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci risiamo, anche nelappena cominciato. Dadavverosuperché rappresentano un rischio? Molte di questa contengonoveramente dei virus che poi formattano il cellulare? La catena che sta circolando in queste ore sull’app di messaggistica è la stessa, identica, che abbiamo imparato a conoscere oramai da tempo. Una delle prime volte in cui se ne è parlato sulle nostre pagine è stato addirittura nel 2018. Esattamente come quasi 3 anni fa, anche oggi la notizia va smentita, è unavera e propria e non c’è alcun pericolo reale. Come nella tradizione di tutte le catene, il tono della comunicazione è allarmistico. Si invitano le persone a non inviare più le classiche foto del ...

wordweb81 : Da domani niente immagini buongiorno e buonanotte su #WhatsApp? Torna la bufala nel 2021 - dchinellato : RT @rprat75: Di Irving abbiamo parlato con @dchinellato in Milkshake. ma anche di Melo e LaMelo, del momentaccio Raptors, del momento #NBA… - Denis_De_La_Fer : Domani l’Inter gioca alle 15:00 in #CoppaItalia e io lavoro,e niente questo orario da anni ottanta a cosa è dovuto? Ve possino... - Noovyis : (Ci dicono che da domani niente buonanotte e buongiorno su WhatsApp per virus, ma è una bufala) Playhitmusic - - gvldven : ieri ho fatto tutto ciò che dovevo fare per domani quindi mo non ho niente da fare e odio sta sensazione bsusjja -

Ultime Notizie dalla rete : domani niente Ci dicono che da domani niente buonanotte e buongiorno su WhatsApp per virus, ma è una bufala Bufale.net COPPA ITALIA: TORO SENZA BONAZZOLI CONTRO IL MILAN

Niente ottavi di Coppa Italia domani a San Siro per Bonazzoli, che si infortunato nell'allenamento odierno. "Federico Bonazzoli - riporta ...

Previsioni zodiacali del 13 gennaio: Cancro innamorato, Scorpione energico

La giornata del 13 gennaio sarà influenzata da emozioni travolgenti. L' Oroscopo di domani, infatti, rivelerà entusiasmanti colpi di scena per tutti i segni zodiacali. Osservando la mappa celeste di d ...

Niente ottavi di Coppa Italia domani a San Siro per Bonazzoli, che si infortunato nell'allenamento odierno. "Federico Bonazzoli - riporta ...La giornata del 13 gennaio sarà influenzata da emozioni travolgenti. L' Oroscopo di domani, infatti, rivelerà entusiasmanti colpi di scena per tutti i segni zodiacali. Osservando la mappa celeste di d ...