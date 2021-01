Da destra a sinistra, un quadro politico disarmante (Di martedì 12 gennaio 2021) Non si può fare a meno di esprimere le più profonde preoccupazioni sulla qualità del nostro sistema politico che evidentemente si riflette sulle caratteristiche sia del governo che dell’opposizione. Procediamo da destra verso sinistra. Noi non ci permetteremmo mai di definire Giorgia Meloni una “sciamana”, ne stimo le qualità politiche e umane, ma spesso nei suoi confronti è scattato l’automatismo della demonizzazione che è l’elemento fondamentale di una scuola politico-giornalistica che è vissuta dagli anni ’80 a oggi prima sulla criminalizzazione di Bettino Craxi poi su quella di Silvio Berlusconi con i bei risultati che vediamo: non abbiamo più i socialisti, è stato estromesso Berlusconi dal Parlamento e in compenso ci siamo ritrovati Grillo, Casaleggio e Salvini. Ma torniamo alla destra di Meloni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Non si può fare a meno di esprimere le più profonde preoccupazioni sulla qualità del nostro sistemache evidentemente si riflette sulle caratteristiche sia del governo che dell’opposizione. Procediamo daverso. Noi non ci permetteremmo mai di definire Giorgia Meloni una “sciamana”, ne stimo le qualità politiche e umane, ma spesso nei suoi confronti è scattato l’automatismo della demonizzazione che è l’elemento fondamentale di una scuola-giornalistica che è vissuta dagli anni ’80 a oggi prima sulla criminalizzazione di Bettino Craxi poi su quella di Silvio Berlusconi con i bei risultati che vediamo: non abbiamo più i socialisti, è stato estromesso Berlusconi dal Parlamento e in compenso ci siamo ritrovati Grillo, Casaleggio e Salvini. Ma torniamo alladi Meloni ...

Carlo Nesti: "Juve: basta con l'area avversaria vuota!"

In effetti, più volte avevo notato come fosse eccessivo il sacrificio imposto da Pirlo all’ex viola. Gli si chiedeva, a destra o a sinistra, di coprire l’intera fascia, ben distante dall’area altrui.

Blog: Milan: il futuro è da prima della classe

Blog Calciomercato.com: Finalmente ci siamo. Il Calciomercato invernale del Milan è entrato nel vivo. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del ...

