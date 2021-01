Da democrazia a oligarchia: così le disuguaglianze avvelenano gli Usa (Di martedì 12 gennaio 2021) Le scene viste negli ultimi mesi degli Stati Uniti parlano di un Paese sull’orlo di una crisi di nervi e squassato da profonde ferite interne: dalle proteste seguite all’omicidio di George Floyd fino alle inaudite immagini dell’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump nella giornata dell’Epifania, passando per le conseguenze sociali e economiche della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 12 gennaio 2021) Le scene viste negli ultimi mesi degli Stati Uniti parlano di un Paese sull’orlo di una crisi di nervi e squassato da profonde ferite interne: dalle proteste seguite all’omicidio di George Floyd fino alle inaudite immagini dell’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump nella giornata dell’Epifania, passando per le conseguenze sociali e economiche della InsideOver.

Torno ad occuparmi della vicenda “Trump” o meglio della decisione di bloccare completamente il suo profilo Twitter seguito da ben 88 milioni di persone. E lo faccio perché il mio ultimo editoriale ha ...

