Da Campion a Sorrentino | 71 film per il piccolo schermo

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono ben 71 idel listino Netflix per il 2021, più di un nuovoalla settimana per la piattaforma streaming la cui politica rispetto ai prodotti cinematografici assomiglia sempre più a una sorta di pesca a strascico. Se fino al 2019 infuriava ancora il dibattito sulle scelte della piattaforma rispetto alla sala, sulle finestre cinematografiche a cui conformarsi per poter partecipare agli Oscar – anche se la Motion Picture Association of America ha accolto Netflix tra le sue … Continua L'articolo proviene da il manifesto.