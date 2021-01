Cuba “sponsor del terrorismo”: si complica la politica estera di Biden (Di martedì 12 gennaio 2021) “Per aver fornito ripetutamente sostegno ad atti di terrorismo internazionale nel garantire un porto sicuro ai terroristi” e per “interferenze negative in Venezuela e nel resto dell’emisfero occidentale”: con queste parole, lunedì scorso, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha giustificato il colpo di coda dell’amministrazione Trump, che ha designato Cuba come sponsor del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 12 gennaio 2021) “Per aver fornito ripetutamente sostegno ad atti diinternazionale nel garantire un porto sicuro ai terroristi” e per “interferenze negative in Venezuela e nel resto dell’emisfero occidentale”: con queste parole, lunedì scorso, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha giustificato il colpo di coda dell’amministrazione Trump, che ha designatocomedel InsideOver.

