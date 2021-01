Cts, richiesta di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella riunione odierna del Comitato tecnico scientifico è emersa l’indicazione, secondo quanto apprende l’Adnkronos, di allungare lo stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 luglio. Con i nuovi casi di positività stabili, o in certe regioni in aumento, nonostante le restrizioni per le feste natalizie, continua a farsi strada l’idea di mantenere questa situazione di stallo. L’obiettivo sarebbe infatti evitare la terza ondata e, di conseguenza, un nuovo lockdown nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella riunione odierna del Comitato tecnico scientifico è emersa l’indicazione, secondo quanto apprende l’Adnkronos, di allungare lodi emergenza per il Covid-19al 31. Con i nuovi casi di positività stabili, o in certe regioni in aumento, nonostante le restrizioni per le feste natalizie, continua a farsi strada l’idea di mantenere questa situazione di stallo. L’obiettivo sarebbe infatti evitare la terza ondata e, di conseguenza, un nuovo lockdown nazionale. SportFace.

Il Comitato tecnico scientifico dopo la riunione odierna prevede di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio per fermare il Coronavirus.

