Cts: 'Prorogare lo stato di emergenza sino al 31 luglio' (Di martedì 12 gennaio 2021) In vista del nuovo Dpcm si registra il parere importante del Cts. Il Comitato tecnico scientifico ha all'esecutivo l'indicazione chiara di Prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio . Quattro ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) In vista del nuovo Dpcm si registra il parere importante del Cts. Il Comitato tecnico scientifico ha all'esecutivo l'indicazione chiara dilod'fino al 31. Quattro ...

fattoquotidiano : Covid, l’indicazione del Cts: prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi, fino al 31 luglio - HuffPostItalia : Il Cts chiede al governo di prorogare lo stato di emergenza al 31 luglio - RaiNews : E' l'indicazione data al governo in vista del nuovo Dpcm, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emer… - francescolett11 : RT @pbecchi: „Covid, Cts: occorre prorogare lo stato d’emergenza al 31 luglio“ . Consiglio per sicurezza il 3 agosto, quando inizia il „sem… - SkyTG24 : Covid, Cts: prorogare stato emergenza al 31 luglio. Mondiali sci Cortina a porte chiuse -