Crisi, Vito Crimi: "Se Renzi ritira ministri, no a nuovo governo con Iv"

"Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente". Lo sottolinea, in un colloquio con l'ANSA, il capo politico M5S Vito Crimi rispondendo a chi gli chiede della possibilità anche di un Conte-ter in caso di Crisi. "Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene", aggiunge il senatore del Movimento. "Mi sembra un'ipotesi impensabile, sarebbe un tradimento verso gli italiani nel momento più difficile. Stiamo lavorando e facendo molto e tante cose ci sono da fare. Le persone ci chiedono risposte, hanno bisogno di aiuto e che le ..."

