Crisi, Tajani: Forza Italia non partecipa a governi di sinistra (Di martedì 12 gennaio 2021) Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani , esclude la possibilità di un governo di coalizione con forze di sinistra. 'L'unica forma di collaborazione è avanzare le nostre proposte per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) Il vicepresidente di, Antonio, esclude la possibilità di un governo di coalizione con forze di. 'L'unica forma di collaborazione è avanzare le nostre proposte per il ...

Governo, Centrodestra a pezzi. Lite Salvini-Meloni sulla crisi. E Berlusconi..

Oltre allo scontro tra il premier Giuseppe Conte e Italia Viva di Matteo Renzi, dietro le quinte, si sta consumando un'altra sfida tra due alleati (o presunti tali). Le fibrillazioni nella maggioranza ...

