Crisi, Palazzo Chigi sferra la contromossa: “Se Renzi ritira i ministri, fuori da prossimo esecutivo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Ancora poche ore e sapremo cosa succederà al Conte- Bis mentre l’asticella della tensione continua a salire. Renzi è pronto allo strappo ma Palazzo Chigi non sta a guardare e sferra la contromossa: “Se Renzi si sfila, un nuovo esecutivo con Iv è impossibile”, questo il messaggio che trapela. Intanto il PD, Zingaretti in testa, prova a mediare fino all’ultimo. Sembra essere oggi, martedì 11 gennaio, la giornata che svelerà l’epilogo della Crisi (finora solo minacciata) che si trascina ormai da un mese, in scia alle richieste del leader di IV Matteo Renzi, in pressing sul Presidente del Consiglio Conte da diversi giorni al quale chiede un cambio di marcia in particolare sul Recovery Plan, che stasera finirà sul tavolo del CdM in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) Ancora poche ore e sapremo cosa succederà al Conte- Bis mentre l’asticella della tensione continua a salire.è pronto allo strappo manon sta a guardare ela: “Sesi sfila, un nuovocon Iv è impossibile”, questo il messaggio che trapela. Intanto il PD, Zingaretti in testa, prova a mediare fino all’ultimo. Sembra essere oggi, martedì 11 gennaio, la giornata che svelerà l’epilogo della(finora solo minacciata) che si trascina ormai da un mese, in scia alle richieste del leader di IV Matteo, in pressing sul Presidente del Consiglio Conte da diversi giorni al quale chiede un cambio di marcia in particolare sul Recovery Plan, che stasera finirà sul tavolo del CdM in ...

