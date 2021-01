Crisi in diretta, Boschi: “M5S come al solito non capisce”. Zingaretti: “Conte ha mosso qualche passo, vediamo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi Matteo Renzi è intenzionato a ritirare la delegazione di Italia viva subito dopo il voto sul piano per i fondi europei. Il premier Giuseppe Conte non esclude una sfida in Parlamento. Le ultime notizie Leggi su corriere (Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi Matteo Renzi è intenzionato a ritirare la delegazione di Italia viva subito dopo il voto sul piano per i fondi europei. Il premier Giuseppenon esclude una sfida in Parlamento. Le ultime notizie

cnel_it : “La crisi #COVID19 rischia di ampliare le disuguaglianze. I #lavoratori più vulnerabili sono i più colpiti” Stefano… - erregi69 : Governo in bilico in attesa delle decisioni di Renzi. Crimi: “Se ritira le ministre, per noi è fuori”. Zingaretti:… - Patty66509580 : Governo in bilico in attesa delle decisioni di Renzi. Crimi: “Se ritira le ministre, per noi è fuori”. Zingaretti:… - bizcommunityit : Crisi di #governo oggi in diretta: il Consiglio dei ministri alle 21.30 - PMurroccu : RT @italianfirst2: La crisi in diretta, alle 21,30 il Cdm. Boschi: “M5S non capisce come al solito”. Crimi: renziani traditori ?@matteo… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi diretta Crisi governo, diretta. Zingaretti: «Grave errore politico». Di Maio: «Inspiegabile in questo momento» Il Messaggero Montesilvano, Vita indipendente: come fare domanda

Per utilizzare questa tipologia di assistenza è necessario avere un ISEE socio-sanitario non superiore a 20mila euro ed un’età superiore ai 18 anni. Per ...

Torna il 16 e 17 gennaio l’appuntamento col Festival di Internazionale a Ferrara

Continua, con la nuova formula, Internazionale a Ferrara. Nell’appuntamento di gennaio, al centro l’Europa con un’intervista esclusiva a Paolo Gentiloni, le testimonianze dalla Bielorussia, un ragiona ...

Per utilizzare questa tipologia di assistenza è necessario avere un ISEE socio-sanitario non superiore a 20mila euro ed un’età superiore ai 18 anni. Per ...Continua, con la nuova formula, Internazionale a Ferrara. Nell’appuntamento di gennaio, al centro l’Europa con un’intervista esclusiva a Paolo Gentiloni, le testimonianze dalla Bielorussia, un ragiona ...