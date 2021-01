Crisi governo, Renzi: "Recovery ok, se manca Mes ci asteniamo. Domani decidiamo se uscire" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 - La Crisi è a un passo. Le speranze di Giuseppe Conte e del suo governo sono appese al consiglio dei ministri sul Recovery Plan . Nel pomeriggio ha parlato Ettore Rosato , ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 - Laè a un passo. Le speranze di Giuseppe Conte e del suosono appese al consiglio dei ministri sulPlan . Nel pomeriggio ha parlato Ettore Rosato , ...

Le parole della ministra alle politiche agricole – che è anche capo delegazione di Italia Viva in Senato – si prestano a una doppia interpretazione. Se ieri Matteo Renzi minacciava l’uscita di scena c ...

Così il senatore Davide Faraone, capogruppo al Senato di Italia Viva, ad Agorà Rai Tre. E dunque, salvo sorprese, il piano di rilancio passerà senza il voto delle due ministre di Italia viva. Mai dire ...

