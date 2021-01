Crisi Governo, Italia Viva è pronta alla rottura: cosa succederà oggi (Di martedì 12 gennaio 2021) Governo in Crisi, Italia Viva pronta alla rottura con Conte e il Governo: oggi ci sarà un acceso Consiglio dei Ministri per Recovery Plan con Matteo Renzi (websource)Il Governo è in bilico e rischia la Crisi. Italia Viva, secondo Repubblica, è pronta alla rottura e i problemi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono dietro l’angolo. Mentre il voto sul Recovery Plan sembra salvo (il piano andrà in porto) le dispute all’interno dell’Esecutivo non finiscono di certo qui. Le tensioni con il partito di Renzi non sembrano cessare, anzi. Crisi di Governo in arrivo: Renzi punge ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021)incon Conte e ilci sarà un acceso Consiglio dei Ministri per Recovery Plan con Matteo Renzi (websource)Ilè in bilico e rischia la, secondo Repubblica, èe i problemi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono dietro l’angolo. Mentre il voto sul Recovery Plan sembra salvo (il piano andrà in porto) le dispute all’interno dell’Esecutivo non finiscono di certo qui. Le tensioni con il partito di Renzi non sembrano cessare, anzi.diin arrivo: Renzi punge ...

