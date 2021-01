Crisi economica | la Banca d’Italia guarda al patrimonio immobiliare

Leggi su leggilo

(Di martedì 12 gennaio 2021) La proposta di Bankitalia per alleggerire le imposte sui lavoratori comprende un aumento delle tasse su consumi, case ed altre fonti di ricchezza. In seguito alla pandemia di Covid, sono stati presi numerosi provvedimenti – di successo o meno – dal Governo Conte per alleggerire il carico fiscale sugli italiani, in grave. La nuova L'articolo proviene da Leggilo.org.