Crisi di governo, sono ore decisive. Renzi: “Io non volevo far fuori Conte, ma me stesso da questo governo” (Di martedì 12 gennaio 2021) sono ore decisive per il governo Conte. Alle 21.30 si terrà il consiglio dei ministri che approverà il Recovery Plan. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021)oreper il. Alle 21.30 si terrà il consiglio dei ministri che approverà il Recovery Plan. L'articolo .

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - MarianoFilippi : RT @enrico_zanetti: I 5 Stelle che dicono “in caso di crisi mai più un governo con Renzi” sono quelli ora al governo con il partito che def… - Rinoberto61 : RT @catlatorre: Non ho idea di cosa accadrà stasera, ma una cosa è certa: far cadere il governo e andare ad elezioni in PIENA PANDEMIA sani… -