Crisi di governo: situazione ormai compromessa, ma nessuno vuole dirlo (Di martedì 12 gennaio 2021) Le fibrillazioni di Palazzo aumentano, si avvicina il confronto del Consiglio dei ministri sull'ultima bozza del Recovery e – con esso – anche il rischio di uno scoppiare della Crisi… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - Azione_it : Azione e @Piu_Europa sono dal primo giorno all'opposizione del #Conte-bis, che ha mostrato la sua inadeguatezza. Un… - FMisfatto : 1 di 2 Da quando i cosiddetti renziani - ovvero un mediocre manipolo di politicanti assetati di potere e poltrone… - QPeriscopica : RT @lucatelese: La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai mai più i… -