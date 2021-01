Crisi di governo? Renzi verso lo strappo, Conte pronto alla sfida (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Recovery plan viene messo in salvo in Consiglio dei ministri, poi Teresa Bellanova ed Elena Bonetti aprono la Crisi di governo con le loro dimissioni. Non un esito ancora scritto, ma lo scenario ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Recovery plan viene messo in salvo in Consiglio dei ministri, poi Teresa Bellanova ed Elena Bonetti aprono ladicon le loro dimissioni. Non un esito ancora scritto, ma lo scenario ...

