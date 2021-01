Crisi di Governo, Renzi: “Hanno trovato i numeri per un nuovo esecutivo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Notte decisiva per la tenuta del Governo di Giuseppe Conte. Mentre è in corso il Cdm sull’approvazione del Recovery Plan da 222 miliardi, Matteo Renzi annuncia che le sue Ministre sono pronte a dare le dimissioni e Italia Viva tutta a passare all’opposizione. Secondo il leader del partito della maggioranza, ci sarebbero già i numeri per un nuovo Governo. Conte all’ultimo round: Crisi nera con IV La vicenda va avanti ormai da settimane e ruota essenzialmente attorno ad un unico punto: Italia Viva chiede che nel Recovery Plan in corso di approvazione venga inserito il Mes, tra le misure di aiuto e risorse per far ripartire il Paese. Lo chiedono le Ministre del Governo in quota IV, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Nei giorni scorsi, la prima ha aperto il fuoco ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Notte decisiva per la tenuta deldi Giuseppe Conte. Mentre è in corso il Cdm sull’approvazione del Recovery Plan da 222 miliardi, Matteoannuncia che le sue Ministre sono pronte a dare le dimissioni e Italia Viva tutta a passare all’opposizione. Secondo il leader del partito della maggioranza, ci sarebbero già iper un. Conte all’ultimo round:nera con IV La vicenda va avanti ormai da settimane e ruota essenzialmente attorno ad un unico punto: Italia Viva chiede che nel Recovery Plan in corso di approvazione venga inserito il Mes, tra le misure di aiuto e risorse per far ripartire il Paese. Lo chiedono le Ministre delin quota IV, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Nei giorni scorsi, la prima ha aperto il fuoco ...

