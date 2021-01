Crisi di governo, Palazzo Chigi: “Se Renzi rompe non entra in nuovo esecutivo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – E’ sempre più evidente, il governo giallofucsia rischia di avere le ore contate. Matteo Renzi potrebbe infatti ritirare i suoi ministri già questa sera dopo il Cdm sul Recovery plan e nella maggioranza la tensione è alle stelle. Sul tavolo, posto che un ritorno al voto è escluso più o meno da tutti, potrebbero a breve restare due opzioni: Conte ter oppure nuovo esecutivo senza Conte. Da quest’ultimo però, stando a quanto trapelato poco fa da Palazzo Chigi, è partito il contrattacco: “Se il leader di Iv Renzi si assumerà la responsabilità di una Crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – E’ sempre più evidente, ilgiallofucsia rischia di avere le ore contate. Matteopotrebbe infatti ritirare i suoi ministri già questa sera dopo il Cdm sul Recovery plan e nella maggioranza la tensione è alle stelle. Sul tavolo, posto che un ritorno al voto è escluso più o meno da tutti, potrebbero a breve restare due opzioni: Conte ter oppuresenza Conte. Da quest’ultimo però, stando a quanto trapelato poco fa da, è partito il contrattacco: “Se il leader di Ivsi assumerà la responsabilità di unadiin piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare uncon il sostegno di Italia ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - ros_raff : RT @antoniomisiani: Una crisi di governo in piena pandemia non sarebbe solo incomprensibile: bloccherebbe misure essenziali per l’economia… - Lady_ofShalott_ : RT @MassimoPatan: E crisi di governo sia. -