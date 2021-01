Crisi di governo, Meloni: «Teatrino imbarazzante a scapito degli italiani. Ora basta» (Di martedì 12 gennaio 2021) Il “Teatrino imbarazzante” di un “governo al capolinea”, che deve andare a casa. Il centrodestra resta compatto nel dire che non se ne può più di Giuseppe Conte e della sua maggioranza. “Nel governo continuano con i litigi, le ipotesi di rimpasti, gli ultimatum e le giravolte. Ma quando la finiranno con questo imbarazzante Teatrino a scapito dell’Italia e degli italiani?”, ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. Meloni: “Nel governo litigi e giravolte. basta” Insieme al suo commento, la leader di FdI ha rilanciato una locandina del partito che affida il riassunto delle ultime “giravolte” a un paio di esternazioni recenti del ministro renziano, Teresa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Il “” di un “al capolinea”, che deve andare a casa. Il centrodestra resta compatto nel dire che non se ne può più di Giuseppe Conte e della sua maggioranza. “Nelcontinuano con i litigi, le ipotesi di rimpasti, gli ultimatum e le giravolte. Ma quando la finiranno con questodell’Italia e?”, ha scritto Giorgiasulla sua pagina Facebook.: “Nellitigi e giravolte.” Insieme al suo commento, la leader di FdI ha rilanciato una locandina del partito che affida il riassunto delle ultime “giravolte” a un paio di esternazioni recenti del ministro renziano, Teresa ...

