Crisi di governo, Meloni: «Teatrino imbarazzante a scapito degli italiani. Basta, Conte vada a casa» (Di martedì 12 gennaio 2021) Il “Teatrino imbarazzante” di un “governo al capolinea”, che deve andare a casa. Il centrodestra resta compatto nel dire che non se ne può più di Giuseppe Conte e della sua maggioranza. “Nel governo continuano con i litigi, le ipotesi di rimpasti, gli ultimatum e le giravolte. Ma quando la finiranno con questo imbarazzante Teatrino a scapito dell’Italia e degli italiani?”, ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. Meloni: “Nel governo litigi e giravolte. Basta” Insieme al suo commento, la leader di FdI ha rilanciato una locandina del partito che affida il riassunto delle ultime “giravolte” a un paio di esternazioni recenti ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Il “” di un “al capolinea”, che deve andare a. Il centrodestra resta compatto nel dire che non se ne può più di Giuseppee della sua maggioranza. “Nelcontinuano con i litigi, le ipotesi di rimpasti, gli ultimatum e le giravolte. Ma quando la finiranno con questodell’Italia e?”, ha scritto Giorgiasulla sua pagina Facebook.: “Nellitigi e giravolte.” Insieme al suo commento, la leader di FdI ha rilanciato una locandina del partito che affida il riassunto delle ultime “giravolte” a un paio di esternazioni recenti ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - IesuAnna : RT @allegra134: Di Maio: “Una crisi ora è inspiegabile”. Zingaretti: “Sarebbe un regalo a Salvini e Meloni” https:/ LE UNICHE COSE INSPIEG… - zazoomblog : Governo: Misiani crisi bloccherebbe ristori e rifinanziamento Cig - #Governo: #Misiani #crisi -