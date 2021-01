Crisi di governo, le ministre di Italia Viva si astengono sul Recovery Plan in Consiglio dei ministri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La ministra di Italia Viva, Teresa Bellanova , a quanto si apprende da fonti di governo, ha annunciato in Cdm che con Elena Bonetti si asterrà sul voto sul Recovery Plan, lamentando l'assenza del Mes. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La ministra di, Teresa Bellanova , a quanto si apprende da fonti di, ha annunciato in Cdm che con Elena Bonetti si asterrà sul voto sul, lamentando l'assenza del Mes. ...

