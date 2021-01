Crisi di governo, l’affondo di Salvini: “Mastella nuovo sponsor di Conte” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ma ci rendiamo conto che c’è Mastella che detta legge perchè è il nuovo sponsor di Conte? Cioè Giuseppe Conte e i Cinque Stelle sono passati dalla rivoluzione ad essere in mano a Mastella”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di ‘Fuori dal coro’ su Retequattro. “Io invece mi occupo di bollette, bar, ristoranti, di pace fiscale. Dopo un disastro come quello del Covid, ripartire da zero significa dare respiro all’Italia” ha dichiarato Salvini. Il Paese “avrebbe bisogno di un governo di centrodestra, con un Presidente del Consiglio coi fiocchi per andare avanti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ma ci rendiamo conto che c’èche detta legge perchè è ildi? Cioè Giuseppee i Cinque Stelle sono passati dalla rivoluzione ad essere in mano a”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, ospite di ‘Fuori dal coro’ su Retequattro. “Io invece mi occupo di bollette, bar, ristoranti, di pace fiscale. Dopo un disastro come quello del Covid, ripartire da zero significa dare respiro all’Italia” ha dichiarato. Il Paese “avrebbe bisogno di undi centrodestra, con un Presidente del Consiglio coi fiocchi per andare avanti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

