Crisi di Governo, la posizione della Bellanova: “Non si può tirare a campare” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il ministro dell’Agricoltura affonda il colpo forse definitivo di questa Crisi. La posizione di Italia Viva non cambia. La ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, ha rincarato la dose in merito alla già delicata Crisi che da settimane ormai cova all’interno del Governo. Italia Viva, il soggetto creato e guidato da Matteo Renzi, minaccia di ritirare i propri rappresentanti, tra ministri e sottosegretari per lo scarso peso che alcune proposte hanno riscontrato nelle logiche delle maggioranza. La posizione ora si fa assai delicata, con il partito che probabilmente nella giornata di domani dovrebbe chiarire la sua posizione definitiva. Nell’esecutivo, le tensioni non accennano ad attenuarsi insomma. Il nodo resta sempre la ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Il ministro dell’Agricoltura affonda il colpo forse definitivo di questa. Ladi Italia Viva non cambia. La ministra dell’Agricoltura, Teresa, ha rincarato la dose in merito alla già delicatache da settimane ormai cova all’interno del. Italia Viva, il soggetto creato e guidato da Matteo Renzi, minaccia di rii propri rappresentanti, tra ministri e sottosegretari per lo scarso peso che alcune proposte hanno riscontrato nelle logiche delle maggioranza. Laora si fa assai delicata, con il partito che probabilmente nella giornata di domani dovrebbe chiarire la suadefinitiva. Nell’esecutivo, le tensioni non accennano ad attenuarsi insomma. Il nodo resta sempre la ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - 45acpjoe : RT @lercionotizie: #ultimora Crisi di Governo, Renzi lancia ultimatum: 'O ci ascoltano o lanceremo un ultimatum' - sca_loredana : RT @catlatorre: Non ho idea di cosa accadrà stasera, ma una cosa è certa: far cadere il governo e andare ad elezioni in PIENA PANDEMIA sani… -