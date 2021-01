Crisi di governo, Crimi (M5s): “Se Renzi ritira le ministre, basta esecutivi con lui” (Di martedì 12 gennaio 2021) Crisi di governo oggi: stasera la resa dei conti in Consiglio dei ministri. Fissato per le 21.30 il Cdm, c’è attesa per le mosse di Italia Viva, che ha anticipato il voto a favore del Recovery ma che “un minuto dopo valuteremo il da farsi”, dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato. Zingaretti: “Un grave errore politico”, “il 99% degli italiani” non capisce la Crisi. >> Crisi di governo, Bellanova e Bonetti pronte a consegnare le dimissioni Crisi di governo oggi: la posizione di Italia Viva “Stiamo studiando il Recovery plan, lo voteremo, lo sosterremo e lo miglioreremo, un minuto dopo valuteremo il da farsi”. Così Davide Faraone (Iv), che non si muove di un centimetro. Ieri sera in serata tutti i membri della maggioranza hanno ricevuto la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021)dioggi: stasera la resa dei conti in Consiglio dei ministri. Fissato per le 21.30 il Cdm, c’è attesa per le mosse di Italia Viva, che ha anticipato il voto a favore del Recovery ma che “un minuto dopo valuteremo il da farsi”, dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato. Zingaretti: “Un grave errore politico”, “il 99% degli italiani” non capisce la. >>di, Bellanova e Bonetti pronte a consegnare le dimissionidioggi: la posizione di Italia Viva “Stiamo studiando il Recovery plan, lo voteremo, lo sosterremo e lo miglioreremo, un minuto dopo valuteremo il da farsi”. Così Davide Faraone (Iv), che non si muove di un centimetro. Ieri sera in serata tutti i membri della maggioranza hanno ricevuto la ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - LoreNapoli1 : @jacopo_iacoboni Forse si è scordato che il Conte-II è stata opera anche di Renzi, prima il PdC andava bene e ora n… - Angela74870005 : @GiuseppeConteIT Si faccia di tutto per scongiurare una crisi di governo...saremmo ridicoli davanti al mondo!!! -