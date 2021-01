Crisi di Governo: Crimi e Meloni scartano l’ipotesi di un rimpasto (Di martedì 12 gennaio 2021) La Crisi di Governo sembra prendere sempre più forma. Situazione tesa a Palazzo Chigi con Renzi pronto a ritirare le proprie ministre qualora Conte non riveda la centralità di alcuni temi. Intanto Crimi e Meloni allontanano la possibilità di un rimpasto. Ore frenetiche per il Conte-bis, il Governo sta vivendo momenti difficili con la pandemia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladisembra prendere sempre più forma. Situazione tesa a Palazzo Chigi con Renzi pronto a ritirare le proprie ministre qualora Conte non riveda la centralità di alcuni temi. Intantoallontanano la possibilità di un. Ore frenetiche per il Conte-bis, ilsta vivendo momenti difficili con la pandemia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Patty66509580 : Governo in bilico in attesa delle decisioni di Renzi. Crimi: “Se ritira le ministre, per noi è fuori”. Zingaretti:… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Conte e Renzi allo scontro finale: come si è arrivati a questo punto? -