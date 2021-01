Crisi di governo: Conte ter o dimissioni? Cosa può succedere dopo il Cdm di stasera (Di martedì 12 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie sul duello Conte-Renzi “Il premier si dia una mossa, altrimenti può restare al suo posto quanto gli pare, ma non restiamo al nostro posto noi”: l’ennesimo avvertimento lanciato ieri da Matteo Renzi a Giuseppe Conte è riassuntivo di una Crisi che va avanti da oltre due settimane e di cui forse solo oggi saranno noti gli sviluppi, dopo il Cdm sul Recovery Plan previsto per stasera. Il via libera sul documento da consegnare a Bruxelles segnerà lo sparti acque: da quel momento in poi tutto può succedere. Le ministre in quota Iv, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, potrebbero rassegnare le dimissioni sancendo la Crisi o restare in attesa che il premier avvii i colloqui con i leader di ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021)di, le ultime notizie sul duello-Renzi “Il premier si dia una mossa, altrimenti può restare al suo posto quanto gli pare, ma non restiamo al nostro posto noi”: l’ennesimo avvertimento lanciato ieri da Matteo Renzi a Giuseppeè riassuntivo di unache va avanti da oltre due settimane e di cui forse solo oggi saranno noti gli sviluppi,il Cdm sul Recovery Plan previsto per. Il via libera sul documento da consegnare a Bruxelles segnerà lo sparti acque: da quel momento in poi tutto può. Le ministre in quota Iv, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, potrebbero rassegnare lesancendo lao restare in attesa che il premier avvii i colloqui con i leader di ...

