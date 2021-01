Crisi di governo, Conte e Renzi all'ultimo atto: «Se Iv rompe, stop all'alleanza». Renzi: «Stop vivacchiare, se dicono no al Mes ci asteniamo» (Di martedì 12 gennaio 2021) «Se Matteo Renzi ritira i ministri è impossibile un nuovo governo con Italia Viva». A metà mattinata, in quello che si presentava come il D-Day di questa infinita pre-Crisi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 gennaio 2021) «Se Matteoritira i ministri è impossibile un nuovocon Italia Viva». A metà mattinata, in quello che si presentava come il D-Day di questa infinita pre-...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - scimmiaintesta : RT @licia_la: @massidanu @lucatelese Un governo non votato da nessuno, con Conte che passa da destra e sinistra senza un plissé #Crisi #cri… - marinacor91 : RT @La7tv: #dimartedi Sondaggio Pagnoncelli: il 73% degli italiani pensa che Renzi stia perseguendo sopratutto interessi personali o della… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, Conte a caccia di 14 senatori: ecco chi sono Il Messaggero Renzi: "Senza Mes ci asteniamo". Bettini: "I responsabili possono palesarsi al momento giusto"

“In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì al Mes, votiamo a favore, se diranno no, ci asteniamo”. Con queste parole dette da Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3, viene lanciato di fa ...

E’ sempre sfida Conte-Renzi, premier avverte Italia Viva ma il senatore è verso l’addio

Da Palazzo Chigi no a "ter" con i renziani. Rosato definisce "acclarato" che il governo Conte bis sia alla fine. Il Quirinale osserva attento e preoccupato ...

“In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì al Mes, votiamo a favore, se diranno no, ci asteniamo”. Con queste parole dette da Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3, viene lanciato di fa ...Da Palazzo Chigi no a "ter" con i renziani. Rosato definisce "acclarato" che il governo Conte bis sia alla fine. Il Quirinale osserva attento e preoccupato ...