Crisi di governo a un passo: le ultime notizie. Spiraglio da Italia Viva (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 - La Crisi è a un passo. Le speranze di Giuseppe Conte e del suo governo di andare avanti sono appese alle che separano dal consiglio dei ministri sul Recovery Plan , programmato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 - Laè a un. Le speranze di Giuseppe Conte e del suodi andare avanti sono appese alle che separano dal consiglio dei ministri sul Recovery Plan , programmato ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - vidacilio1 : RT @fattoquotidiano: Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica che… - smilypapiking : RT @francescagraz1: Nel governo, chi crea un clima di tensione e parla di una 'crisi al buio'lo dice solo xchè teme di perdere la sua posiz… -