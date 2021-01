Covid, Vaia: ‘Vaccino Reithera pronto a giugno. Immunità di 9-12 mesi, poi nuovo vaccino ogni anno’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, è stato ospite del programma “L‘imprenditore e gli altri” condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). Sul vaccino Reithera “E’ da poco iniziata la fase 2, poi ci sarà la fase 3 –ha affermato Vaia-. Nella fase 1 questo vaccino non ha dato nessun effetto collaterale serio, nessuna reazione avversa. E soprattutto è stato immunogenico, ovvero l’organismo in cui è stato inoculato il vaccino ha prodotto sia anticorpi che linfociti t. E non ci sarebbe bisogno della seconda dose, ma questo dovrà essere confermato in fase due e fase tre. Immaginiamo che il governo, come già annunciato, calerà una fiche sul nostro vaccino che, con una produzione di 100 milioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, è stato ospite del programma “L‘imprenditore e gli altri” condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). Sul“E’ da poco iniziata la fase 2, poi ci sarà la fase 3 –ha affermato-. Nella fase 1 questonon ha dato nessun effetto collaterale serio, nessuna reazione avversa. E soprattutto è stato immunogenico, ovvero l’organismo in cui è stato inoculato ilha prodotto sia anticorpi che linfociti t. E non ci sarebbe bisogno della seconda dose, ma questo dovrà essere confermato in fase due e fase tre. Immaginiamo che il governo, come già annunciato, calerà una fiche sul nostroche, con una produzione di 100 milioni ...

