Covid, vaccinazioni… avanti tutta: soddisfazione dell’ordine dei medici (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – «La campagna vaccinale anti Covid 19 della provincia di Caserta prosegue con grande velocità, organizzazione e professionalità». Così interviene la presidente dell’ordine dei medici di Caserta Maria Erminia Bottiglieri. E continua: «Il raggiungimento di questi obiettivi scaturisce da un lavoro di squadra tra la ASL Caserta, il cui direttore generale Ferdinando Russo e tutti i suoi collaboratori della Direzione Strategica e del territorio stanno gestendo anche questa fase dell’emergenza con grande competenza, e l’Ordine dei medici – Chirurghi della nostra provincia che, con il Consiglio Direttivo e il lavoro dei suoi instancabili impiegati, sta aiutando la ASL ad invitare tutti i medici iscritti, inclusi pensionati e liberi professionisti. Sabato 9 gennaio hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – «La campagna vaccinale anti19 della provincia di Caserta prosegue con grande velocità, organizzazione e professionalità». Così interviene la presidentedeidi Caserta Maria Erminia Bottiglieri. E continua: «Il raggiungimento di questi obiettivi scaturisce da un lavoro di squadra tra la ASL Caserta, il cui direttore generale Ferdinando Russo e tutti i suoi collaboratori della Direzione Strategica e del territorio stanno gestendo anche questa fase dell’emergenza con grande competenza, e l’Ordine dei– Chirurghi della nostra provincia che, con il Consiglio Direttivo e il lavoro dei suoi instancabili impiegati, sta aiutando la ASL ad invitare tutti iiscritti, inclusi pensionati e liberi professionisti. Sabato 9 gennaio hanno ...

marattin : La situazione internazionale della vaccinazione anti-COVID (in percentuale della popolazione e in numeri assoluti)… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 1… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, SI INTERROMPE OGGI IN CAMPANIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI. ESAURITE TUTTE LE DOSI INVIATE ALLA REGIONE… - S_ip411 : RT @Zeta_Luiss: Ieri #11gennaio sono state consegnate 75mila dosi di #vaccinoantiCovid all'Italia, per un totale di 993,525 #vaccini. . Le… - TRIESTE_news : Vaccinazioni anti-Covid: in FVG superata quota 18mila - -