(Di martedì 12 gennaio 2021) Purtroppo, ”La struttura commissariale fatta così com’è, ahimè, va poco lontano. Dobbiamo affidarci a chi è sul territorio”. E’ quanto pensa il noto direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo, in merito alla rapidità della campagna vaccinale. Intervenendo su Rete4, ospite di Nicola Porro, l’infettivologo ha esortato affinché lenon si trascinino oltre l’estate quando, a suo giudizio, l’arrivo di una terza ondata potrebbe compromettere il lavoro sin qui svolto.: “Ci vorrebbero 300mila vaccini al giorno.tutelare gli anziani, oggettivamente a rischio Nello specificovaluta che per giungere ad un’immunità di gregge ragionevole, così da poter tutelare per quanto possibile la popolazione, andrebbero eseguiti circa ...

italiaserait : Covid: urge accelerare, ”Apriamo alle vaccinazioni in farmacie e dai medici di famiglia” suggerisce Bassetti - Trmtv : Basilicata penultima per somministrazione vaccini anti-Covid. I sindacati: “Urge piano vaccinale e assunzionale” - darioT_ : @Stefano94763928 Il CoViD ci ha regalato la migliore letteratura scientifica da thè del post- illuminismo. Urge ril… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid urge

Italia Sera

Il Sindaco Pippo Midili con propria ordinanza, preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza Covid-19 ... per chiedere una riunione urgente del Comitato dell’Ordine ...Il noto negozio d’abbigliamento del gruppo spagnolo di Zara chiude in via Cavour e reindirizza i clienti a Milano: «Questa crisi è come una valanga» ...