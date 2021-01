Covid Sicilia: Gela e Villarosa diventano zone rosse. Ora in totale sono 10 (Di martedì 12 gennaio 2021) Crescono i casi di Covid e diventano dieci le “zone rosse” in Sicilia. Da domani (alle 14) si aggiungono infatti Gela, in provincia di Caltanissetta, e Villarosa nell’Ennese. Il provvedimento, in vigore fino al 31 gennaio, è stato adottato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sulla base delle Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 12 gennaio 2021) Crescono i casi didieci le “” in. Da domani (alle 14) si aggiungono infatti, in provincia di Caltanissetta, enell’Ennese. Il provvedimento, in vigore fino al 31 gennaio, è stato adottato dal presidente della Regionena Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sulla base delle

fanpage : Boom di contagi in Sicilia #12gennaio - Agenzia_Ansa : #Covid, in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nuova ordinanza del ministro dell… - AnsaSicilia : Covid: salgono a 10 le zone rosse in Sicilia, c'è anche Gela. Ordinanza Musumeci, nella città del nisseno quasi 800… - RadioCL1 : Covid: Gela e Villarosa da domani diventano “zone rosse”. In Sicilia sono dieci le città in lockdown… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Covid: salgono a 10 le “zone rosse” in Sicilia -