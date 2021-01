Covid, pronto il nuovo piano pandemico: ecco chi verrà curato per primo (Di martedì 12 gennaio 2021) Alfie Borromeo pronto il nuovo piano pandemico nazionale 2021-23: è stata ultimata la bozza del documento che contiene le indicazioni e le misure necessarie dal punto di vista saniario per affrontare le eventuali minacce pandemiche. Un testo finito nelle ultime settimane al centro delle polemiche in quanto il precedente, relativo alle epidemie influenzali, risale al 2006 e non era mai stato aggiornato. La bozza, che sarà sottoposta all’esame delle Regioni per poi approdare per l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, contiene una serie di azioni concrete da mettere in atto per far fronte ad un’eventuale minaccia sanitaria. Nella premessa del documento, riporta il Corriere della Sera, si legge che “nel corso del 2020 è accaduto un evento del tutto inusuale” con un virus il cui contenimento “si è dimostrato di ... Leggi su improntaunika (Di martedì 12 gennaio 2021) Alfie Borromeoilnazionale 2021-23: è stata ultimata la bozza del documento che contiene le indicazioni e le misure necessarie dal punto di vista saniario per affrontare le eventuali minacce pandemiche. Un testo finito nelle ultime settimane al centro delle polemiche in quanto il precedente, relativo alle epidemie influenzali, risale al 2006 e non era mai stato aggiornato. La bozza, che sarà sottoposta all’esame delle Regioni per poi approdare per l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, contiene una serie di azioni concrete da mettere in atto per far fronte ad un’eventuale minaccia sanitaria. Nella premessa del documento, riporta il Corriere della Sera, si legge che “nel corso del 2020 è accaduto un evento del tutto inusuale” con un virus il cui contenimento “si è dimostrato di ...

lapierpierina : RT @HounsognOrsola: Quando arrivi a un pronto soccorso(no covid) x un ricovero urgente nn aspettarti di trovare un medico che ti da le prim… - zevunderskin : RT @Bluefidel47: Allora Vaccino pronto in 6 mesi Esce la variante inglese Ma non la puoi chiamare Covid 20 ,altrimenti devi buttare via 30… - amarsi05 : MELUZZI ? 'IL COVID-21 È GIÀ PRONTO: VERRÀ SPARATO NON APPENA CALERÀ LA ... - CorriereCitta : Covid, Vaia: ‘Vaccino Reithera pronto a giugno. Immunità di 9-12 mesi, poi nuovo vaccino ogni anno’ - 24live_it : Il Covid-19 al pronto soccorso di Barcellona: quattro medici positivi ed altrettanti paramedici - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pronto Covid. Fimmg: “Pronto un algoritmo per vaccinare prima chi più rischia. Fondamentali età e comorbidità” Quotidiano Sanità Covid, Vaia (Spallanzani): “Vaccino Reithera renderà l’Italia autonoma a giugno, richiamo ogni anno”

"Non solo no vax, ci sono persone che in buona fede si chiedono come mai in un anno si è creato un vaccino sicuro" spiega Vaia ...

Covid, pronto il nuovo piano pandemico: ecco chi verrà curato per primo

Pronto il nuovo piano pandemico nazionale 2021-23: è stata ultimata la bozza del documento che contiene le indicazioni e le misure necessarie dal punto di ...

"Non solo no vax, ci sono persone che in buona fede si chiedono come mai in un anno si è creato un vaccino sicuro" spiega Vaia ...Pronto il nuovo piano pandemico nazionale 2021-23: è stata ultimata la bozza del documento che contiene le indicazioni e le misure necessarie dal punto di ...