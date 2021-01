Covid, pazienti cardiovascolari temono il contagio. “Con infarto ogni 10 minuti di ritardo aumenta la mortalità del 3%” (Di martedì 12 gennaio 2021) L’infarto, più di altre malattie cardiovascolari è una patologia strettamente tempo-dipendente. Per ogni 10 minuti di ritardo nella diagnosi e nel trattamento, la mortalità aumenta del 3%, “in caso di dolore al petto o affanno del respiro occorre chiamare subito il 118. Le procedure urgenti vengono effettuate giorno e notte, in tutti i centri di riferimento per il trattamento invasivo delle patologie cardiovascolari”. Questo l’appello di Giuseppe Tarantini, direttore Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell’Azienda ospedaliera Università di Padova e Presidente del Gise, la Società Italiana di Cardiologia Interventistica che ha promosso Sicuri al cuore, la prima campagna nazionale per riportare in ospedale i pazienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) L’, più di altre malattieè una patologia strettamente tempo-dipendente. Per10dinella diagnosi e nel trattamento, ladel 3%, “in caso di dolore al petto o affanno del respiro occorre chiamare subito il 118. Le procedure urgenti vengono effettuate giorno e notte, in tutti i centri di riferimento per il trattamento invasivo delle patologie”. Questo l’appello di Giuseppe Tarantini, direttore Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell’Azienda ospedaliera Università di Padova e Presidente del Gise, la Società Italiana di Cardiologia Interventistica che ha promosso Sicuri al cuore, la prima campagna nazionale per riportare in ospedale i...

