Covid, oltre 600 morti in 24 ore. Si lavora al nuovo Dpcm: nuove limitazioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Filtrano anche oggi i numeri per quanto riguarda l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Un'emergenza che continua ad essere tale e che minaccia di aggravarsi nel corso delle prossime settimane dando credito all'ipotesi di una terza ondata dell'epidemia, quella più temuta dal Governo e dai tecnici al lavoro in queste ore. Si terrà di fatto questa sera il Consiglio dei Ministri per ragionare su quali saranno i provvedimenti anticontagio da adottare nelle prossime settimane in cui presumibilmente, come sta facendo in Europa, il virus ci metterà nuovamente a dura prova. Il bollettino del Ministero della Salute con tutti i numeri aggiornati al 12 gennaio. Il bollettino del 12 gennaio: oltre 600 morti La situazione in Italia e in Europa non è quella auspicata prima delle Festività e il numero di morti e contagi continua a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid: oltre 10 mila in quarantena in Alto Adige, 4 decessi Agenzia ANSA Salgono a dieci le zone rosse in Sicilia: ci sono anche Gela e Villarosa

Covid: Sicilia, Gela e Villarosa da domani diventano “zone rosse”

