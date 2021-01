Covid Liguria: 276 i nuovi positivi ma confermate ancora 28 morti (Di martedì 12 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di martedì 12 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

MediasetTgcom24 : La Spezia, infermiere negazionista contro il vaccino: segnalato all'ordine, ora rischia la radiazione #covid… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, siringhe “sbagliate” inviate in Piemonte, Lombardia e Liguria? Non sono inutili: servono per la dilu… - RedattoreSocial : #Vaccino, in #Liguria priorità agli ospiti delle strutture per disabili. Il consiglio regionale approva all'unanimi… - BJLiguria : Bollettino Covid: in Liguria 276 nuovi casi, ventotto i morti, anche under 60 - - Yogaolic : RT @Corriere: #Covid_19, le principali notizie di oggi ?? Nuove fasce regionali, da domenica #Piemonte, #Lazio, #Liguria e #Marche rischian… -