Covid | la protesta delle agenzie di viaggio | “Noi dimenticati | 120mila posti di lavoro a rischio Fondi insufficienti e regole aggirate”

"Fondo perduto insufficiente, regole aggirate attraverso le piattaforme online, ritardi nei ristori ed eccessiva burocrazia. La categoria degli agenti di viaggio dopo la pandemia di Covid-19 rischia di morire, il governo ci aiuti". Questo l'appello lanciato alle istituzioni da Piazza del Popolo, a Roma, nel corso della manifestazione dei lavoratori delle agenzie di viaggio e del turismo, oltre che di guide e accompagnatori. "Ci sono 120mila lavoratori a rischio, servono interventi immediati", ha rilanciato Enrica Montanucci, presidente del Movimento autonomo agenzie di viaggio italiane (Maavi), una delle sigle che hanno aderito all'iniziativa.

