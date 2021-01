Covid, Johnson accusa la Cina: “Dementi che mangiano il pangolino” (Di martedì 12 gennaio 2021) Londra, 12 gen – Il primo ministro britannico Boris Johnson incolpa i cinesi per la pandemia di coronavirus dicendo ai leader mondiali che è stata innescata da persone “Dementi” che “maCinano le squame del pangolino” nel tentativo di diventare più “potenti”. Johnson, duro attacco alla Cina Boris Johnson ha lanciato un attacco violento alla Cina, incolpando le sue pratiche mediche tradizionali definite “Dementi” per la pandemia di coronavirus. In un discorso ai leader mondiali tenuto ieri ha attaccato le persone che “maCinano le squame di un pangolino” nel tentativo di diventare più “potenti”. “Colpa” del pangolino Johnson ha fatto le osservazioni che potrebbero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Londra, 12 gen – Il primo ministro britannico Borisincolpa i cinesi per la pandemia di coronavirus dicendo ai leader mondiali che è stata innescata da persone “” che “mano le squame del” nel tentativo di diventare più “potenti”., duro attacco allaBorisha lanciato un attacco violento alla, incolpando le sue pratiche mediche tradizionali definite “” per la pandemia di coronavirus. In un discorso ai leader mondiali tenuto ieri ha attaccato le persone che “mano le squame di un” nel tentativo di diventare più “potenti”. “Colpa” delha fatto le osservazioni che potrebbero ...

