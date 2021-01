Covid Italia, Sistema Impresa: "Situazione drammatica per terziario, ristori insufficienti" (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (LabItalia) - "A causa della pandemia, il 2020 è stato un anno drammatico per il terziario. Un evento eccezionale che ha avuto ripercussioni negative estremamente gravi e davanti al quale i decisori pubblici, mi riferisco soprattutto al governo nazionale, non hanno saputo elaborare adeguate strategie di tutela e di rilancio. I ristori destinati dal governo alla categoria non sono assolutamente sufficienti e la crisi, anche a causa dell'assenza di risposte, è diventata strutturale. I saldi invernali sono cominciati in una Situazione difficile, resa ancora più precaria dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Le attività commerciali sono state costrette a subire un accesso agli acquisti da parte dei consumatori limitato per via del ridotto potere d'acquisto e dell'impossibilità di spostarsi per lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Lab) - "A causa della pandemia, il 2020 è stato un anno drammatico per il. Un evento eccezionale che ha avuto ripercussioni negative estremamente gravi e davanti al quale i decisori pubblici, mi riferisco soprattutto al governo nazionale, non hanno saputo elaborare adeguate strategie di tutela e di rilancio. Idestinati dal governo alla categoria non sono assolutamente sufficienti e la crisi, anche a causa dell'assenza di risposte, è diventata strutturale. I saldi invernali sono cominciati in unadifficile, resa ancora più precaria dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Le attività commerciali sono state costrette a subire un accesso agli acquisti da parte dei consumatori limitato per via del ridotto potere d'acquisto e dell'impossibilità di spostarsi per lo ...

