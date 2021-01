Covid Italia, bollettino oggi 12 gennaio: 14.242 contagi e 616 morti. Più casi in Veneto e Sicilia. Tasso di positività al 10% (Di martedì 12 gennaio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 12 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 14.242 (12.532 ieri), i morti 616 (448 ieri). In totale da... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 gennaio 2021), ildimartedì 122021. Nelle ultime 24 ore i nuovisono stati 14.242 (12.532 ieri), i616 (448 ieri). In totale da...

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - MediasetTgcom24 : Covid, arrivato in Italia il primo carico di vaccini di Moderna #coronavirusitalia - V_16_44 : RT @censore_: @repubblica Solo in Italia dove la democrazia è stata sequestrata da anni, non si può andare a votare! Ma non per il #Covid,… - DanielTaylorLt : RT @Agenzia_Ansa: #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la #Dad:… -