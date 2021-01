Covid Italia, 14.242 contagi e 616 morti: bollettino 12 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 14.242 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 12 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 616 morti. VENETO - Sono 2.104 i nuovi casi Covid in Veneto, dove si registrano anche 166 morti. "Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati fatti 52.671 tamponi con 2.134 nuovi positivi pari al 4% di incidenza. Considerate che la media nazionale è intorno al 14-15%", ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Zaia ha anche spiegato che ad oggi in Veneto vi sono in totale 3.419 ricoverati per Covid, suddivisi in 3.028 ricoverati in area non critica e 391 nelle terapie ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 14.242 ida coronavirus resi noti inoggi, 12, secondo ildella Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 616. VENETO - Sono 2.104 i nuovi casiin Veneto, dove si registrano anche 166. "Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati fatti 52.671 tamponi con 2.134 nuovi positivi pari al 4% di incidenza. Considerate che la media nazionale è intorno al 14-15%", ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Zaia ha anche spiegato che ad oggi in Veneto vi sono in totale 3.419 ricoverati per, suddivisi in 3.028 ricoverati in area non critica e 391 nelle terapie ...

