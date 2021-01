Covid Italia, 14.242 contagi e 616 morti: bollettino 12 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) – Sono 14.242 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 12 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 616 morti. Il tasso di positività è al 10%, a fronte di 141.641 tamponi eseguiti. In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.303.263 persone e ne sono morte 79.819. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) – Sono 14.242 ida coronavirus resi noti inoggi, 12, secondo ildella Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 616. Il tasso di positività è al 10%, a fronte di 141.641 tamponi eseguiti. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stateate 2.303.263 persone e ne sono morte 79.819. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

