Covid, in Campania 662 positivi su 8.747 tamponi (7,6%) e 44 morti (13 nelle ultime 48 ore). 2.746 i guariti (Di martedì 12 gennaio 2021) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 662 positivi al Coronavirus di cui 25 sintomatici, su 8.747 tamponi processati. La percentuale dei contagiati sui tamponi è al 7.6%. I deceduti sono 44, di cui 13 nelle ultime 48 ore, e 2.746 i guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19, da inizio pandemia, sale a 201.454, i morti sono 3.209 e le guarigioni 125.656. I tamponi processati complessivamente 2.166.203 di cui 8.747 eseguiti ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 109 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) In24 ore, si sono registrati 662al Coronavirus di cui 25 sintomatici, su 8.747processati. La percentuale dei contagiati suiè al 7.6%. I deceduti sono 44, di cui 1348 ore, e 2.746 i. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da-19, da inizio pandemia, sale a 201.454, isono 3.209 e le guarigioni 125.656. Iprocessati complessivamente 2.166.203 di cui 8.747 eseguiti ieri. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 109 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe ...

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, SI INTERROMPE OGGI IN CAMPANIA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONI. ESAURITE TUTTE LE DOSI INVIATE ALLA REGIONE… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lom… - TgLa7 : #Covid, De Luca: in #Campania esaurite dosi vaccini, si interrompe campagna. 'Esito distribuzione sperequata fatta… - Notiziedi_it : Covid in Campania, oggi 662 positivi e 44 morti: l'indice di contagio torna al 7% ma aumentano i ricoveri - zazoomblog : Covid in Campania sale numero dei ricoveri: il bollettino di oggi 12 gennaio - #Covid #Campania #numero #ricoveri: -